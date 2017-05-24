Илья Васильев потерпел поражение в 1/8 финала «Челленджера» в Шымкенте

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Матч продолжался 57 минут. За это время теннисисты выполнили по три эйса. При этом 20-летний Васильев допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а 25-летний Ганфманн один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В четвертьфинале «Челленджера» в Шымкенте Ганфманн сыграет либо с россиянином Иваном Неделько, либо с сербом Данило Петровичем.