Илья Васильев потерпел поражение в 1/8 финала «Челленджера» в Шымкенте
583-я ракетка мира, россиянин Илья Васильев, проиграл немцу Яннику Ганфманну, занимающему 220-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 2/6 во втором круге «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан).
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Матч продолжался 57 минут. За это время теннисисты выполнили по три эйса. При этом 20-летний Васильев допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а 25-летний Ганфманн один раз ошибся при подаче и реализовал три
В четвертьфинале «Челленджера» в Шымкенте Ганфманн сыграет либо с россиянином Иваном Неделько, либо с сербом Данило Петровичем.
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