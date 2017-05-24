Агасси и еще девять легенд, ставших тренерами
«СЭ» вспомнил, как великие теннисисты усаживались на тренерскую скамью.
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Вторая ракетка мира и действующий чемпион Roland Garros Новак Джокович объявил, что в Париже ему будет помогать Андре Агасси. Пока сотрудничество носит временный характер, но кто знает, может, для харизматичного американца — это начало большого тренерского пути?
В качестве подробностей Джокович сообщил журналистам, что даже на Открытый чемпионат Франции Агасси приедет не на весь срок. Также серб поведал, что они с Андре уже пару недель созваниваются ежедневно, и «химия возникает».
«Я наслаждаюсь каждым разговором с ним, — рассказал серб. — Он потрясающе хорошо понимает игру. В то же время он прививает семейные ценности, филантропскую деятельность. Он очень скромный человек, очень образованный. Это та личность, которая может сильно повлиять на мою жизнь как на корте, так и вне его. И мне очень интересно, что ждет нас впереди».
Тандем Джоковича и Агасси — чистый эксперимент, ведь легендарный американец никогда не тренировал никого, кроме малышей в своей академии в
Иван ЛЕНДЛ.
Угрюмый чешский американец завершил карьеру в 1994 году и не появлялся с ракеткой на публике до 2010-го, когда начал время от времени участвовать в показательных матчах. В основном же он играл в гольф у себя во Флориде, и тут ему поступило предложение стать тренером тогда еще не первой ракетки мира Энди Маррэя. При поддержке Лендла британец выиграл свои первые Олимпийский игры в Лондоне и взял титулы на US Open-2012 и Уимблдоне-2013. В следующем году тандем распался, чтобы в 2016-м воссоединиться вновь и отпраздновать это еще одним выигранным Уимблдоном, вторым олимпийским золотом и званием первой ракетки мира.
Борис БЕККЕР.
По завершении карьеры игрока Борис Беккер, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и
Стефан ЭДБЕРГ.
Джимми КОННОРС.
Еще одна
Возвращение восьмикратного чемпиона турниров «Большого шлема» в тренерскую профессию в качестве наставника Марии Шараповой с самого начала представлялось
Карлос МОЙЯ.
Скучать без тенниса чемпиону Roland Garros-98 особо не приходилось: он руководил теннисной академией в Мадриде, растил троих детей и играл в ветеранских и показательных турнирах. На одном из них в конце 2015-го к нему и обратился с просьбой о сотрудничестве Милош Раонич. По словам канадца, он выбрал именно майоркинца, потому что тот «спокойный, позитивный и объясняет хорошо». Сезон, проведенный вместе с Мойей, стал самым успешным в карьере Раонича. Он сыграл свой первый финал Уимблдона (и «Шлема» вообще) и добрался до третьей строчки в мировом рейтинге. Тем не менее, через год после начала совместная работа прекратилась. Раонича теперь тренирует чемпион Уимблдона Рихард Крайчек, а Мойя помогает своему титулованному земляку Рафе Надалю.
Горан ИВАНИШЕВИЧ.
Хорват не был первой ракеткой мира и выиграл всего один турнир «Большого шлема», но благодаря своей харизме и экспрессии на корте оставил несгладимый след в теннисной истории. Казалось, уж
Майкл ЧАНГ.
Представитель того же золотого поколения, что и Агасси с Питом Сампрасом и Джимом Курье, самый юный в истории победитель Открытого чемпионата США, член Зала теннисной славы по завершении карьеры ненадолго отошел от теннисных дел. Чанг сосредоточился на семейном бизнесе и разнообразных благотворительных проектах, однако со временем вернулся в тенниса — сначала в ветеранский тур, а потом в тренерский пул. В 2014-м в свою команду американца с тайваньскими корнями пригласил лучший азиатский игрок — Кеи Нишикори. С японцем, кроме Чанга, плотно работает и Данте Боттини, но стоит ли уточнять, кому в этом тренерской связке достается больше всеобщего внимания?
Амели МОРЕСМО.
Дамы по завершении профессиональной карьеры редко становятся тренерами и еще реже берутся тренировать мужчин. Однако Амели Моресмо в этом смысле особенная.
Мартина ХИНГИС.
В 2013 году Мартина Хингис решила во второй раз вернуться с «пенсии» и перейти с ветеранского обратно в профессиональный тур. Начала она, правда, с тренерской деятельности, а ее первой подопечной стала Анастасия Павлюченкова. Совместная работа продлилась четыре месяца, но, не найдя согласия в вопросах подготовки, девушки мирно расстались. А легендарная швейцарка начала играть в парном разряде на турнирах WTA. В январе 2014-го Хингис немного помогала Сабине Лисицки, а потом уже полностью сосредоточилась на выступлениях в паре, которые с успехом продолжает до сих пор.
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