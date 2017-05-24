Агасси и еще девять легенд, ставших тренерами

Вторая ракетка мира и действующий чемпион Roland Garros Новак Джокович объявил, что в Париже ему будет помогать Андре Агасси. Пока сотрудничество носит временный характер, но кто знает, может, для харизматичного американца — это начало большого тренерского пути?

В качестве подробностей Джокович сообщил журналистам, что даже на Открытый чемпионат Франции Агасси приедет не на весь срок. Также серб поведал, что они с Андре уже пару недель созваниваются ежедневно, и «химия возникает».

«Я наслаждаюсь каждым разговором с ним, — рассказал серб. — Он потрясающе хорошо понимает игру. В то же время он прививает семейные ценности, филантропскую деятельность. Он очень скромный человек, очень образованный. Это та личность, которая может сильно повлиять на мою жизнь как на корте, так и вне его. И мне очень интересно, что ждет нас впереди».

Тандем Джоковича и Агасси — чистый эксперимент, ведь легендарный американец никогда не тренировал никого, кроме малышей в своей академии в Лас-Вегасе. Но в этом нет ничего необычного. «СЭ» вспомнил, как другие великие теннисисты усаживались на тренерскую скамью.

Иван ЛЕНДЛ.

Угрюмый чешский американец завершил карьеру в 1994 году и не появлялся с ракеткой на публике до 2010-го, когда начал время от времени участвовать в показательных матчах. В основном же он играл в гольф у себя во Флориде, и тут ему поступило предложение стать тренером тогда еще не первой ракетки мира Энди Маррэя. При поддержке Лендла британец выиграл свои первые Олимпийский игры в Лондоне и взял титулы на US Open-2012 и Уимблдоне-2013. В следующем году тандем распался, чтобы в 2016-м воссоединиться вновь и отпраздновать это еще одним выигранным Уимблдоном, вторым олимпийским золотом и званием первой ракетки мира.

Борис БЕККЕР.

По завершении карьеры игрока Борис Беккер, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира, жил в Лондоне, развивал ряд собственных бизнес-проектов и комментировал Уимблдон на BBC. В декабре 2013 года Новак Джокович позвал немецкую легенду в свою команду. За три сезона под руководством Беккера серб выиграл шесть из 12 своих турниров «Большого шлема» и 14 из 30 «Мастерсов». В конце 2016-го Джокович потерял первую строчку в рейтинге ATP, а некоторое время спустя звездный немец покинул его команду. За новую тренерскую работу Беккер браться пока не спешит, а союз бывшего ученика с Агасси одобряет.

Стефан ЭДБЕРГ.

Экс-первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах Стефан Эдберг, как и большинство легенд, начал тренировать Роджера Федерера, что называется, с чистого листа. Рекордсмен по числу побед на турнирах «Большого шлема» утверждал, что швед для него «скорее наставник, чем тренер», однако нельзя было не заметить, что при новом члене своей команды швейцарец стал лучше играть с лета и применять тактику «подача — выход к сетке». Сотрудничество Федерера и Эдберга продолжалось два года и завершилось в декабре 2015-го. Новых воспитанников у шведа с тех пор не появилось.

Джимми КОННОРС.

Еще одна экс-первая ракетка мира и обладатель рекордных 109 титулов, Коннорс в 2006 году взялся тренировать соотечественника Энди Роддика. 19 месяцев сотрудничества были омрачены травмами теннисиста, а его результаты оставляли желать лучшего. Официальной причиной его прекращения развала союза Роддика с легендой, тем не менее, стало желание Коннорса больше времени проводить с семьей.

Возвращение восьмикратного чемпиона турниров «Большого шлема» в тренерскую профессию в качестве наставника Марии Шараповой с самого начала представлялось какой-то авантюрой. И не зря. Коннорс был отправлен в отставку после первого же официального матча.

Карлос МОЙЯ.

Скучать без тенниса чемпиону Roland Garros-98 особо не приходилось: он руководил теннисной академией в Мадриде, растил троих детей и играл в ветеранских и показательных турнирах. На одном из них в конце 2015-го к нему и обратился с просьбой о сотрудничестве Милош Раонич. По словам канадца, он выбрал именно майоркинца, потому что тот «спокойный, позитивный и объясняет хорошо». Сезон, проведенный вместе с Мойей, стал самым успешным в карьере Раонича. Он сыграл свой первый финал Уимблдона (и «Шлема» вообще) и добрался до третьей строчки в мировом рейтинге. Тем не менее, через год после начала совместная работа прекратилась. Раонича теперь тренирует чемпион Уимблдона Рихард Крайчек, а Мойя помогает своему титулованному земляку Рафе Надалю.

Горан ИВАНИШЕВИЧ.

Хорват не был первой ракеткой мира и выиграл всего один турнир «Большого шлема», но благодаря своей харизме и экспрессии на корте оставил несгладимый след в теннисной истории. Казалось, уж кто-кто, а Иванишевич по окончании карьеры точно будет наслаждаться жизнью, а не проводить время на корте в качестве тренера. Однако в 2013-м году он взялся помочь соотечественнику Марину Чиличу и довел его до победы на US Open. После прошлогоднего Уимблдона первая ракетка Хорватии отправил звездного тренера в отставку, но карьера Иванишевича продолжается с Томашем Бердыхом.

Майкл ЧАНГ.

Представитель того же золотого поколения, что и Агасси с Питом Сампрасом и Джимом Курье, самый юный в истории победитель Открытого чемпионата США, член Зала теннисной славы по завершении карьеры ненадолго отошел от теннисных дел. Чанг сосредоточился на семейном бизнесе и разнообразных благотворительных проектах, однако со временем вернулся в тенниса — сначала в ветеранский тур, а потом в тренерский пул. В 2014-м в свою команду американца с тайваньскими корнями пригласил лучший азиатский игрок — Кеи Нишикори. С японцем, кроме Чанга, плотно работает и Данте Боттини, но стоит ли уточнять, кому в этом тренерской связке достается больше всеобщего внимания?

Амели МОРЕСМО.

Дамы по завершении профессиональной карьеры редко становятся тренерами и еще реже берутся тренировать мужчин. Однако Амели Моресмо в этом смысле особенная. Экс-первая ракетка мира, чемпионка Уимблдона и Australian Open консультировала соотечественника Микаэля Ллодра и помогала Марион Бартоли, когда та одержала свою сенсационную победу во Всеанглийском лаун-теннисном клубе. После этого на протяжении двух лет она являлась основным тренером Энди Маррэя. Этот тандем вызывал много вопросов, однако именно под руководством француженки британец одержал свои первые турнирные победы на грунте. Летом 2015-го Моресмо брала небольшой декретный отпуск в связи с рождением сына, а год назад ушла из команды совсем, уступив место вернувшемуся Ивану Лендлу. Сейчас Амели мама уже двоих детей — месяц назад у нее родилась дочь. Но, кто знает, может быть, она еще вернется к тренерской деятельности.

Мартина ХИНГИС.

В 2013 году Мартина Хингис решила во второй раз вернуться с «пенсии» и перейти с ветеранского обратно в профессиональный тур. Начала она, правда, с тренерской деятельности, а ее первой подопечной стала Анастасия Павлюченкова. Совместная работа продлилась четыре месяца, но, не найдя согласия в вопросах подготовки, девушки мирно расстались. А легендарная швейцарка начала играть в парном разряде на турнирах WTA. В январе 2014-го Хингис немного помогала Сабине Лисицки, а потом уже полностью сосредоточилась на выступлениях в паре, которые с успехом продолжает до сих пор.