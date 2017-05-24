Шарапова: С Торонто у меня связаны самые прекрасные воспоминания
Россиянка Мария Шарапова рада, что ей дали «уайлд-кард» в основную сетку турнира в Торонто.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я действительно с нетерпением жду возможности вернуться в Канаду. С турниром в Торонто у меня связаны самые прекрасные воспоминания. Я всегда чувствовала большую поддержку от организаторов и болельщиков. Это, безусловно, один из крупнейших турниров года, так что я надеюсь показать свой лучший теннис на соревнованиях в Канаде», — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter