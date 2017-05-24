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24 мая 2017, 8:22 | Теннис | PROСПОРТ - Казахстан

Шарапова: С Торонто у меня связаны самые прекрасные воспоминания

Россиянка Мария Шарапова рада, что ей дали «уайлд-кард» в основную сетку турнира в Торонто.

Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> рада что ей дали <span class=error>уайлд</span>-<span class=error>кард</span> в основную сетку турнира в Торонто. Увеличить
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«Я действительно с нетерпением жду возможности вернуться в Канаду. С турниром в Торонто у меня связаны самые прекрасные воспоминания. Я всегда чувствовала большую поддержку от организаторов и болельщиков. Это, безусловно, один из крупнейших турниров года, так что я надеюсь показать свой лучший теннис на соревнованиях в Канаде», — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.
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