Шарапова: С Торонто у меня связаны самые прекрасные воспоминания

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«Я действительно с нетерпением жду возможности вернуться в Канаду. С турниром в Торонто у меня связаны самые прекрасные воспоминания. Я всегда чувствовала большую поддержку от организаторов и болельщиков. Это, безусловно, один из крупнейших турниров года, так что я надеюсь показать свой лучший теннис на соревнованиях в Канаде», — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.