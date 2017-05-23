Анна Чакветадзе: Никто не понимает, зачем Кафельников так себя ведёт
Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе в интервью Eurosport прокомментировала реакцию на возвращение в Тур после дисквалификации Марии Шараповой.
— Перед возвращением Шараповой Вы сказали, что её не ждут теннисистки. Потому что сильная или
— Больше второе. У людей сформировалось мнение, что Маша
— Вы рассказывали, что Шарапова в сборной и на турнирах разная.
— Да, в команде она более открытая. Пыталась общаться, шутить. Чувствовался командный дух, и Маша была раскрепощена. На турнирах же у каждого своя история, образ. Она вот не хочет общаться с игроками. И этим многим не нравится. Но это её дело. Она приезжает на турнир, чтобы выиграть и дать интервью, потому что это важно в плане рекламы. Всё. Больше она никому не обязана.
А то я с Корне пару раз не поздоровалась, так она обиделась и начала говорить: «Как это так, она ходит и не общается?» Но надо понимать, что в Туре так много людей, особенно на «Больших шлемах». С
— Что у Кафельникова с Шараповой?
— Женя на самом деле ведёт себя не как
К Маше у него
— Вы брали у него интервью. В нём он сливался с каждого вопроса.
— Да, он вёл себя высокомерно. Не хотел говорить. Но меня это не обидело, потому что с журналистами все ведут себя
— Он был мужиком в интервью?
— Он был собой. Тем, кем он позиционирует себя, когда общается с людьми.
— Человеком, который сливается и меняет мнение?
— Получается, что так. Правда, мы все меняем мнение. Но здесь дело даже не в мнении, а в том, как он публично ведёт себя, будучи
— Может, он тролль?
— Нет. Думаю, что это его искренняя позиция.
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