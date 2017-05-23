Анна Чакветадзе: Никто не понимает, зачем Кафельников так себя ведёт

— Перед возвращением Шараповой Вы сказали, что её не ждут теннисистки. Потому что сильная или из-за допинговой истории?

— Больше второе. У людей сформировалось мнение, что Маша что-то принимала, когда играла с ними. И что это давало ей преимущество. Им кажется, что сейчас она должна на общих основаниях проходить квалификацию. Хотя Чиличу давали wild card. Троицки тоже давали. Не понимаю, почему ей не должны давать?

— Вы рассказывали, что Шарапова в сборной и на турнирах разная.

— Да, в команде она более открытая. Пыталась общаться, шутить. Чувствовался командный дух, и Маша была раскрепощена. На турнирах же у каждого своя история, образ. Она вот не хочет общаться с игроками. И этим многим не нравится. Но это её дело. Она приезжает на турнир, чтобы выиграть и дать интервью, потому что это важно в плане рекламы. Всё. Больше она никому не обязана.

А то я с Корне пару раз не поздоровалась, так она обиделась и начала говорить: «Как это так, она ходит и не общается?» Но надо понимать, что в Туре так много людей, особенно на «Больших шлемах». С кем-то из них ты общаешься больше, с кем-то вообще нет, иначе некогда будет играть. Иногда просто уходишь в себя. Вот Маша абстрагирована от всех.

— Что у Кафельникова с Шараповой?

— Женя на самом деле ведёт себя не как вице-президент федерации, а как диванный аналитик, которому показали, что есть клавиатура и Твиттер. Он такой хлопает в ладоши, и давай строчить сообщения по каждому поводу. Но зачем? Что он хочет этим сказать? Какая у него стратегия? Непонятно никому.

К Маше у него какие-то личные обиды. Есть мнение, что это как-то связано с тем, что оба из Сочи. Но, возможно, причин больше, и они гораздо глубже.

— Вы брали у него интервью. В нём он сливался с каждого вопроса.

— Да, он вёл себя высокомерно. Не хотел говорить. Но меня это не обидело, потому что с журналистами все ведут себя по-разному.

— Он был мужиком в интервью?

— Он был собой. Тем, кем он позиционирует себя, когда общается с людьми.

— Человеком, который сливается и меняет мнение?

— Получается, что так. Правда, мы все меняем мнение. Но здесь дело даже не в мнении, а в том, как он публично ведёт себя, будучи вице-президентом ФТР.

— Может, он тролль?

— Нет. Думаю, что это его искренняя позиция.