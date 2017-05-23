Кукушкин проиграл Нишикори во втором круге турнира в Женеве
Японский теннисист Кеи Нишикори преодолел барьер второго круга соревнований в Женеве, обыграв в двух сетах Михаила Кукушкина из Казахстана, — 6/4, 6/3.
За время матча, продлившегося 1 час 22 минуты, девятая ракетка мира, 27-летний Кеи, записал на свой счёт два брейка и шесть эйсов, один раз ошибившись при подаче. 29-летний Кукушкин, занимающий 88-е место в рейтинге АТР, не подавал навылет и не допускал двойных ошибок. Японец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 7:0.
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