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https://sport.mail.ru/news/tennis/29843878/
23 мая 2017, 21:19 | Теннис | GoTennis.ru

«Ролан Гаррос». Вероника Кудерметова одержала победу на старте квалификации

Российская теннисистка Вероника Кудерметова преодолела барьер первого раунда квалификации Открытого чемпионата Франции, обыграв в двух сетах болгарку Изабеллу Шиникову, — 6/2, 6/4.

За 1 час 12 минут, проведённых на корте, 189-я ракетка мира, 20-летняя Вероника, записала в свой актив три брейка и четыре подачи навылет. 25-летняя Шиникова, занимающая 166-е место в мировой классификации, выполнила один эйс и допустила семь двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге отборочного турнира Roland Garros Кудерметова сыграет либо с итальянкой Сарой Эррани, либо с француженкой Сарой Цакаревич.
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