«Ролан Гаррос». Вероника Кудерметова одержала победу на старте квалификации

За 1 час 12 минут, проведённых на корте, 189-я ракетка мира, 20-летняя Вероника, записала в свой актив три брейка и четыре подачи навылет. 25-летняя Шиникова, занимающая 166-е место в мировой классификации, выполнила один эйс и допустила семь двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге отборочного турнира Roland Garros Кудерметова сыграет либо с итальянкой Сарой Эррани, либо с француженкой Сарой Цакаревич.