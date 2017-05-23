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«ЖЕНСКИЙ ТУР Я ДАЖЕ ОБСУЖДАТЬ НЕ ХОЧУ»

Напомним, что двукратной чемпионке «Ролан Гаррос» не нашлось места ни в основном турнире, ни даже в квалификационном — не прошла по рейтингу. Бывшая первая ракетка мира на сегодня 173-я. А в «пригласительной карте» ей было отказано первым лицом французского тенниса Бернардом Гвидичелли.

— В том, что произошло с Машей Шараповой, нет ничего страшного, — считает Теймураз Габашвили. — Лучше бы ей, конечно, в основу дали, но, с другой стороны, свое отсутствие на квалификации Маша как-нибудь переживет. Она только возвращается, и дай бог ей здоровья. Человек первым в мире стоял, такая карьера за плечами….

— Каково ваше личное отношение к отказу французов?

— Я считаю так: отбыл человек наказание — и он чистый. Иначе что получается: сел человек в тюрьму за проступок, отсидел пять лет, вышел, и его теперь всю жизнь гнобить? Так нельзя.

— Все бы так считали…

— На Машу со всех сторон идет огромный прессинг, тут еще эти высказывания коллег… Что говорить — это вам женский тур, я даже обсуждать его не хочу. Совершенно другой мир. На нашем туре парни по два раза возвращаются после дисквалификации, и все нормально, никто никого не пинает.

«Я ЕЛЕ СТОЯЛ НА НОГАХ»

Теймураз только в воскресенье прилетел из Узбекистана, где играл турниры в Самарканде и Карчи, и уже в понедельник провел матч первого круга квалификации. Переборол смену поясов и одержал первую волевую победу над сильным испанцем Роберто Карбаллеса Баену (2:6, 6:2, 7:5).

— Как вы сами видите, я не в лучшей форме, но заставил себя бороться, — первое, что сказал россиянин, выходя с корта, попутно успевая фотографироваться с обступившими его болельщиками.

— Первые четыре гейма вы проиграли просто стремительно…

— Я еле стоял на ногах, бегать не мог — комок в горле и подташнивало. Такая радикальная смена воды, еды, климата не прошла даром.

— Как удалось переломить ход игры?

— При счете 1:4 в первом сете подумал: «Блин, как так можно играть?» Состояние было ужасное, и я с ним не справлялся. Решил вызвать врача, чтобы он попробовал чем-то помочь.

— Вы воспользовались медицинским тайм-аутом?

— Пришлось. Врач дал таблетки от живота, тошнота прошла, я начал потихоньку оживать и ловить свою игру. Поскольку я уже не отдавал очко за очком, как в первом сете, то соперник почувствовал прессинг и завязалась борьба.

— В критический момент третьего сета, в разгар розыгрыша, когда мяч был у вас на ракетке, раздался женский крик «Тима, давай!» и ваш мяч ушел в аут…

— Да, мяч был «на лопате», и, выиграй я его, третий сет мог сложиться полегче, кто знает….

— Обиделись на эту болельщицу?

— Вы бы слышали, как моя мама кричит… Вообще, болельщик кричит — значит не овощем на трибуне сидит, а на эмоциях, сопереживает.

— В концовке матча вы шли «голова к голове»…

— Не заметили, что на корте к концу матча закрутился небольшой ветер? Мне он оказался на руку, поскольку сопернику выпало подавать против ветра. Принимать по ветру, конечно, легче. Так что «стены Парижа» мне помогли.