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https://sport.mail.ru/news/tennis/29843119/
23 мая 2017, 19:54 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Комардина завершила выступление в квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Комардина не смогла преодолеть барьер первого круга квалификации Открытого чемпионата Франции, проиграв в трёх сетах британке Хизер Уотсон, — 6/3, 5/7, 1/6.

Первая очная встреча спортсменок продлилась 2 часа 12 минут. 172-я ракетка мира, 19-летняя Анастасия, четырежды брала подачу оппонентки, совершила восемь эйсов и одну двойную ошибку. 25-летняя Хизер, занимающая 118-ю позицию в мировой классификации, сделала шесть брейков и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче.

Во втором раунде отборочного турнира Roland Garros Уотсон сразится с чешкой Терезой Шмитковой.
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