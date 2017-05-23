Анастасия Комардина завершила выступление в квалификации «Ролан Гаррос»

Первая очная встреча спортсменок продлилась 2 часа 12 минут. 172-я ракетка мира, 19-летняя Анастасия, четырежды брала подачу оппонентки, совершила восемь эйсов и одну двойную ошибку. 25-летняя Хизер, занимающая 118-ю позицию в мировой классификации, сделала шесть брейков и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче.

Во втором раунде отборочного турнира Roland Garros Уотсон сразится с чешкой Терезой Шмитковой.