Анастасия Комардина завершила выступление в квалификации «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анастасия Комардина не смогла преодолеть барьер первого круга квалификации Открытого чемпионата Франции, проиграв в трёх сетах британке Хизер Уотсон, — 6/3, 5/7, 1/6.
Первая очная встреча спортсменок продлилась 2 часа 12 минут. 172-я ракетка мира, 19-летняя Анастасия, четырежды брала подачу оппонентки, совершила восемь эйсов и одну двойную ошибку. 25-летняя Хизер, занимающая 118-ю позицию в мировой классификации, сделала шесть брейков и пять эйсов, трижды ошибившись при подаче.
Во втором раунде отборочного турнира Roland Garros Уотсон сразится с чешкой Терезой Шмитковой.
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