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https://sport.mail.ru/news/tennis/29843118/
23 мая 2017, 20:00 | Теннис | GoTennis.ru

Константин Кравчук покидает «Челленджер» в Казахстане

Российский теннисист Константин Кравчук не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Шымкенте, проиграв в двух сетах бельгийцу Клеману Геенсу, — 3/6, 3/6.

За 1 час 4 минуты, проведённые на корте, 129-й номер рейтинга АТР, 32-летний Кравчук, 11 раз подавал навылет и допустил четыре двойные ошибки. 21-летний Клеман, занимающий 299-е место в мировой классификации, сделал по три брейка и эйса, дважды ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Геенс сыграет с испанцем Марком Жинером.
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