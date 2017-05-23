Константин Кравчук покидает «Челленджер» в Казахстане

За 1 час 4 минуты, проведённые на корте, 129-й номер рейтинга АТР, 32-летний Кравчук, 11 раз подавал навылет и допустил четыре двойные ошибки. 21-летний Клеман, занимающий 299-е место в мировой классификации, сделал по три брейка и эйса, дважды ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Геенс сыграет с испанцем Марком Жинером.