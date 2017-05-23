Шымкент. Алексей Ватутин потерпел поражение от Ричардаса Беранкиса

За 1 час 42 минуты, проведённые на корте, 264-я ракетка мира, 24-летний Ватутин, четырежды брал подачу оппонента, сделал три эйса и четыре двойные ошибки. 26-летний Беранкис, занимающий 243-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал шесть брейк-пойнтов, совершил два эйса и десять раз ошибался при подаче. Литовец остаётся лидером в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором круге соревнований Беранкис сыграет с Романом Хасановым из Казахстана.