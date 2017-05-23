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https://sport.mail.ru/news/tennis/29842980/
23 мая 2017, 19:02 | Теннис | GoTennis.ru

Шымкент. Алексей Ватутин потерпел поражение от Ричардаса Беранкиса

Российский теннисист Алексей Ватутин не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан), проиграв в трёх сетах литовцу Ричардасу Беранкису, — 6/2, 3/6, 1/6.

За 1 час 42 минуты, проведённые на корте, 264-я ракетка мира, 24-летний Ватутин, четырежды брал подачу оппонента, сделал три эйса и четыре двойные ошибки. 26-летний Беранкис, занимающий 243-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал шесть брейк-пойнтов, совершил два эйса и десять раз ошибался при подаче. Литовец остаётся лидером в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором круге соревнований Беранкис сыграет с Романом Хасановым из Казахстана.
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