Шымкент. Алексей Ватутин потерпел поражение от Ричардаса Беранкиса
Российский теннисист Алексей Ватутин не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан), проиграв в трёх сетах литовцу Ричардасу Беранкису, — 6/2, 3/6, 1/6.
За 1 час 42 минуты, проведённые на корте, 264-я ракетка мира, 24-летний Ватутин, четырежды брал подачу оппонента, сделал три эйса и четыре двойные ошибки. 26-летний Беранкис, занимающий 243-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал шесть
Во втором круге соревнований Беранкис сыграет с Романом Хасановым из Казахстана.
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