Мария Шарапова сыграет на турнире в Торонто

«С огромным нетерпением жду возможности вновь сыграть в Канаде. С соревнованиями в Торонто у меня связано множество тёплых воспоминаний.

Всегда ощущала поддержку от местных болельщиков. Это один из самых престижных турниров в году. Надеюсь, что смогу продемонстрировать свой лучший теннис, — цитирует Шарапову официальный сайт соревнований.