Мария Шарапова сыграет на турнире в Торонто
Организаторы соревнований Rogers Cup, которые пройдут в Торонто с 7 по 13 августа, предоставили wild card в основную сетку россиянке Марии Шараповой.
«С огромным нетерпением жду возможности вновь сыграть в Канаде. С соревнованиями в Торонто у меня связано множество тёплых воспоминаний.
Всегда ощущала поддержку от местных болельщиков. Это один из самых престижных турниров в году. Надеюсь, что смогу продемонстрировать свой лучший теннис, — цитирует Шарапову официальный сайт соревнований.
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