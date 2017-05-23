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23 мая 2017, 18:38 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова сыграет на турнире в Торонто

Организаторы соревнований Rogers Cup, которые пройдут в Торонто с 7 по 13 августа, предоставили wild card в основную сетку россиянке Марии Шараповой.

«С огромным нетерпением жду возможности вновь сыграть в Канаде. С соревнованиями в Торонто у меня связано множество тёплых воспоминаний.

Всегда ощущала поддержку от местных болельщиков. Это один из самых престижных турниров в году. Надеюсь, что смогу продемонстрировать свой лучший теннис, — цитирует Шарапову официальный сайт соревнований.
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