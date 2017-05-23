Женева. Ян-Леннард Штруфф покидает соревнования
47-я ракетка мира, немец
Ян-Леннард Штруфф, уступил своему соотечественнику Седрику-Марселю Штебе, занимающему 314-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/4, 6/7 (2) в первом раунде соревнований в Женеве.
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За 2 часа 17 минут матча 27-летний Штруфф сделал шесть эйсов, 11 раз ошибся при подаче и реализовал три
Во втором круге турнира Banque Eric Sturdza Geneva Open Штебе сыграет с победителем матча между сербом Янко Типсаревичем и американцем Райаном Харрисоном.
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