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23 мая 2017, 15:53 | Теннис | GoTennis.ru

Женева. Ян-Леннард Штруфф покидает соревнования

47-я ракетка мира, немец Ян-Леннард Штруфф, уступил своему соотечественнику Седрику-Марселю Штебе, занимающему 314-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/4, 6/7 (2) в первом раунде соревнований в Женеве.

47-я ракетка мира немец <nobr>Ян-Леннард</nobr> <span class=error>Штруфф</span> уступил своему соотечественнику <nobr>Седрику-Марселю</nobr> <span class=error>Штебе</span> занимающему 314-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 6/4 6/7 (2) в первом раунде соревнований в Женеве. Увеличить
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За 2 часа 17 минут матча 27-летний Штруфф сделал шесть эйсов, 11 раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 26-летний Штебе десять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал четыре брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Во втором круге турнира Banque Eric Sturdza Geneva Open Штебе сыграет с победителем матча между сербом Янко Типсаревичем и американцем Райаном Харрисоном.
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