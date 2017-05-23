Женева. Ян-Леннард Штруфф покидает соревнования

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За 2 часа 17 минут матча 27-летний Штруфф сделал шесть эйсов, 11 раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 26-летний Штебе десять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал четыре брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Во втором круге турнира Banque Eric Sturdza Geneva Open Штебе сыграет с победителем матча между сербом Янко Типсаревичем и американцем Райаном Харрисоном.