Жоао Соуса потерпел поражение на старте турнира в Женеве

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Теннисисты провели на корте 2 часа. За это время 28-летний Соуса сделал один эйс, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 33-летний соперник семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором круге соревнований Banque Eric Sturdza Geneva Open Дутра Да Силва померится силами с швейцарцем Стэном Вавринкой.