Жоао Соуса потерпел поражение на старте турнира в Женеве
57-я ракетка мира, португалец Жоао Соуса, проиграл бразильцу Рожерио Дутре Да Силве, занимающему 78-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/7 (5) на старте турнира в Женеве.
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Теннисисты провели на корте 2 часа. За это время 28-летний Соуса сделал один эйс, один раз ошибся при подаче и реализовал три
Во втором круге соревнований Banque Eric Sturdza Geneva Open Дутра Да Силва померится силами с швейцарцем Стэном Вавринкой.
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