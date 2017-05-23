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https://sport.mail.ru/news/tennis/29840318/
23 мая 2017, 15:40 | Теннис | GoTennis.ru

Жоао Соуса потерпел поражение на старте турнира в Женеве

57-я ракетка мира, португалец Жоао Соуса, проиграл бразильцу Рожерио Дутре Да Силве, занимающему 78-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/7 (5) на старте турнира в Женеве.

57-я ракетка мира португалец <span class=error>Жоао</span> Соуса проиграл бразильцу <span class=error>Рожерио</span> <span class=error>Дутре</span> Да <span class=error>Силве</span> занимающему 78-ю строчку рейтинга ATP со счётом 4/6 6/7 (5) на старте турнира в Женеве. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа. За это время 28-летний Соуса сделал один эйс, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 33-летний соперник семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором круге соревнований Banque Eric Sturdza Geneva Open Дутра Да Силва померится силами с швейцарцем Стэном Вавринкой.
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