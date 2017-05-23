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https://sport.mail.ru/news/tennis/29839861/
23 мая 2017, 15:08 | Теннис | GoTennis.ru

Саманта Стосур одержала победу во втором раунде соревнований в Страсбурге

24-я ракетка мира, австралийка Саманта Стосур, одолела американку Мэдисон Бренгл, занимающую 82-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/0, 6/1 во втором круге турнира в Страсбурге.

24-я ракетка мира австралийка <span class=error>Саманта</span> <span class=error>Стосур</span> одолела американку <span class=error>Мэдисон</span> <span class=error>Бренгл</span> занимающую 82-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/0 6/1 во втором круге турнира в Страсбурге. Увеличить
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Встреча длилась 49 минут. За это время 33-летняя Стосур сделала четыре эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 27-летняя Бренгл ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу австралийки.

В ¼ финала соревнований Internationaux de Strasbourg Стосур сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро.
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