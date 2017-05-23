Саманта Стосур одержала победу во втором раунде соревнований в Страсбурге

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Встреча длилась 49 минут. За это время 33-летняя Стосур сделала четыре эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 27-летняя Бренгл ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу австралийки.

В ¼ финала соревнований Internationaux de Strasbourg Стосур сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро.