Саманта Стосур одержала победу во втором раунде соревнований в Страсбурге
24-я ракетка мира, австралийка Саманта Стосур, одолела американку Мэдисон Бренгл, занимающую 82-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/0, 6/1 во втором круге турнира в Страсбурге.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча длилась 49 минут. За это время 33-летняя Стосур сделала четыре эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять
В ¼ финала соревнований Internationaux de Strasbourg Стосур сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter