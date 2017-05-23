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https://sport.mail.ru/news/tennis/29839609/
23 мая 2017, 14:54 | Теннис | GoTennis.ru

Кики Бертенс вышла во второй круг турнира в Нюрнберге

19-я ракетка мира, голландка Кики Бертенс, переиграла немку Катарину Герлах, занимающую 541-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/1 на старте турнира в Нюрнберге.

19-я ракетка мира голландка <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> переиграла немку <span class=error>Катарину</span> <span class=error>Герлах</span> занимающую 541-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/2 6/1 на старте турнира в Нюрнберге. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 25-летняя Бертенс сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 19-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменок.
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