Кики Бертенс вышла во второй круг турнира в Нюрнберге
19-я ракетка мира, голландка Кики Бертенс, переиграла немку Катарину Герлах, занимающую 541-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/1 на старте турнира в Нюрнберге.
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Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 25-летняя Бертенс сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
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