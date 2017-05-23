Кики Бертенс вышла во второй круг турнира в Нюрнберге

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 25-летняя Бертенс сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 19-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменок.