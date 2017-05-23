Лион. Карлос Берлок продолжает выступление на соревнованиях
63-я ракетка мира, аргентинец Карлос Берлок, переиграл американца Тенниса Сандгрена, занимающего 112-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 6/4 на старте соревнований в Лионе.
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За 1 час 39 минут матча 34-летний Берлок сделал три эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре
Следующим соперником Берлока на турнире Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon будет француз
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