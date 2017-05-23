Лион. Карлос Берлок продолжает выступление на соревнованиях

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За 1 час 39 минут матча 34-летний Берлок сделал три эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 25-летний Сандгрен один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.