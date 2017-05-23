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23 мая 2017, 14:38 | Теннис | GoTennis.ru

Лион. Карлос Берлок продолжает выступление на соревнованиях

63-я ракетка мира, аргентинец Карлос Берлок, переиграл американца Тенниса Сандгрена, занимающего 112-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 6/4 на старте соревнований в Лионе.

63-я ракетка мира аргентинец <span class=error>Карлос</span> <span class=error>Берлок</span> переиграл американца Тенниса <span class=error>Сандгрена</span> занимающего 112-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/2 6/4 на старте соревнований в Лионе. Увеличить
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За 1 час 39 минут матча 34-летний Берлок сделал три эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 25-летний Сандгрен один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Следующим соперником Берлока на турнире Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon будет француз Жо-Вилфрид Цонга.
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