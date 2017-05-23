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23 мая 2017, 13:57 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов с победы стартовал на турнире в Лионе

54-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, одолел аргентинца Ренцо Оливо, занимающего 91-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 6/4 в первом раунде турнира в Лионе.

54-я ракетка мира россиянин <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> одолел аргентинца <span class=error>Ренцо</span> <span class=error>Оливо</span> занимающего 91-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/2 6/4 в первом раунде турнира в Лионе. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. За это время они выполнили по четыре эйса. При этом 21-летний Хачанов четыре раза ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 25-летний Оливо допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором круге соревнований Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Хачанов померится силами с австралийцем Джорданом Томпсоном.
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