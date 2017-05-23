Страсбург. Карла Суарес Наварро отдала Кристине МакХэйл лишь пять геймов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 1 час 28 минут. За это время 28-летняя Суарес Наварро сделала два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 25-летняя МакХэйл ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В четвертьфинале соревнований Internationaux de Strasbourg Суарес Наварро сразится либо с австралийкой Самантой Стосур, либо с американкой Мэдисон Бренгл.