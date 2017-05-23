Страсбург. Карла Суарес Наварро отдала Кристине МакХэйл лишь пять геймов
22-я ракетка мира, испанка Карла Суарес Наварро, нанесла поражение американке Кристине МакХэйл, занимающей 60-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/1 во втором круге турнира в Страсбурге.
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Встреча длилась 1 час 28 минут. За это время 28-летняя Суарес Наварро сделала два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть
В четвертьфинале соревнований Internationaux de Strasbourg Суарес Наварро сразится либо с австралийкой Самантой Стосур, либо с американкой Мэдисон Бренгл.
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