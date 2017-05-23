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https://sport.mail.ru/news/tennis/29838687/
23 мая 2017, 13:57 | Теннис | GoTennis.ru

Страсбург. Карла Суарес Наварро отдала Кристине МакХэйл лишь пять геймов

22-я ракетка мира, испанка Карла Суарес Наварро, нанесла поражение американке Кристине МакХэйл, занимающей 60-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/1 во втором круге турнира в Страсбурге.

22-я ракетка мира испанка Карла <span class=error>Суарес</span> <span class=error>Наварро</span> нанесла поражение американке Кристине МакХэйл занимающей 60-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 6/1 во втором круге турнира в Страсбурге. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 28 минут. За это время 28-летняя Суарес Наварро сделала два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 25-летняя МакХэйл ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В четвертьфинале соревнований Internationaux de Strasbourg Суарес Наварро сразится либо с австралийкой Самантой Стосур, либо с американкой Мэдисон Бренгл.
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