Нюрнберг. Йоханна Ларссон проиграла Карине Виттхёфт

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 49 минут. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом 28-летняя Ларссон допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка, а 22-летняя Виттхёфт один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немки.