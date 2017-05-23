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https://sport.mail.ru/news/tennis/29838146/
23 мая 2017, 13:23 | Теннис | GoTennis.ru

Нюрнберг. Йоханна Ларссон проиграла Карине Виттхёфт

58-я ракетка мира, шведка Йоханна Ларссон, уступила немке Карине Виттхёфт, занимающей 80-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 0/6 в первом круге турнира в Нюрнберге.

58-я ракетка мира шведка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Ларссон</span> уступила немке Карине Виттхёфт занимающей 80-ю строчку рейтинга WTA со счётом 1/6 0/6 в первом круге турнира в Нюрнберге. Увеличить
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Матч продолжался 49 минут. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом 28-летняя Ларссон допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка, а 22-летняя Виттхёфт один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немки.
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