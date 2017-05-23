Нюрнберг. Йоханна Ларссон проиграла Карине Виттхёфт
58-я ракетка мира, шведка Йоханна Ларссон, уступила немке Карине Виттхёфт, занимающей 80-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 0/6 в первом круге турнира в Нюрнберге.
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Матч продолжался 49 минут. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом 28-летняя Ларссон допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка, а 22-летняя Виттхёфт один раз ошиблась при подаче и реализовала пять
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