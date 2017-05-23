Пережившая вооруженное нападение теннисистка Квитова выступит на Wimbledon
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Чешская теннисистка Петра Квитова, пережившая вооруженное нападение в декабре прошлого года, выступит на Wimbledon — третьем в сезоне турнире серии Большого шлема. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя спортсменки Кэти Спеллмэн.
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В декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки пять тысяч чешских крон и скрылся. Спортсменка перенесла операцию и пропустила четыре месяца.
«Она готовится к Уимблдону, — сказала Спеллмэн. — На этой неделе она также примет решение о возможном участии в Открытом чемпионате Франции».
Уимблдонский турнир в 2017 году пройдет с 3 по 16 июля, Открытый чемпионат Франции — с 29 мая по 10 июня.
Квитова в настоящее время занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является двукратной победительницей Уимблдона, бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в
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