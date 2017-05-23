Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29837672/
23 мая 2017, 12:59 | Теннис | ТАСС

Пережившая вооруженное нападение теннисистка Квитова выступит на Wimbledon

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Чешская теннисистка Петра Квитова, пережившая вооруженное нападение в декабре прошлого года, выступит на Wimbledon — третьем в сезоне турнире серии Большого шлема. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя спортсменки Кэти Спеллмэн.

В декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению в результате которого была ранена ножом в левую руку. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки пять тысяч чешских крон и скрылся. Спортсменка перенесла операцию и пропустила четыре месяца.

«Она готовится к Уимблдону, — сказала Спеллмэн. — На этой неделе она также примет решение о возможном участии в Открытом чемпионате Франции».

Уимблдонский турнир в 2017 году пройдет с 3 по 16 июля, Открытый чемпионат Франции — с 29 мая по 10 июня.

Квитова в настоящее время занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является двукратной победительницей Уимблдона, бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
23 мая

Международная ассоциация ММА накажет бойцов Хирамагомедовых за избиение Габдуллина

Финал футбольной Лиги Европы в Стокгольме пройдет при повышенных мерах безопасности

Глушаков прочитал стихотворение Маяковского "Послушайте" в рамках проекта "Лирика футбола"