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23 мая 2017, 12:41 | Теннис | GoTennis.ru

Шымкент. Евгений Тюрнев вышел во второй круг турнира

493-я ракетка мира, россиянин Евгений Тюрнев, сломил сопротивление литовца Лауринаса Григелиса, занимающего 258-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4 на старте «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан).

493-я ракетка мира россиянин Евгений <span class=error>Тюрнев</span> сломил сопротивление литовца Лауринаса Григелиса занимающего 258-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 6/4 на старте Челленджера в <span class=error>Шымкенте</span> (Казахстан). Увеличить
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За 1 час 16 минут матча теннисисты выполнили по четыре эйса. При этом 20-летний Тюрнев один раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а его 25-летний оппонент допустил пять двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором раунде «Челленджера» в Шымкенте Тюрнев померится силами либо со своим соотечественником Евгением Карловским, либо со словаком Алексом Молчаном.
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