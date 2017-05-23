Шымкент. Евгений Тюрнев вышел во второй круг турнира
493-я ракетка мира, россиянин Евгений Тюрнев, сломил сопротивление литовца Лауринаса Григелиса, занимающего 258-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4 на старте «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 16 минут матча теннисисты выполнили по четыре эйса. При этом 20-летний Тюрнев один раз ошибся при подаче и реализовал два
Во втором раунде «Челленджера» в Шымкенте Тюрнев померится силами либо со своим соотечественником Евгением Карловским, либо со словаком Алексом Молчаном.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter