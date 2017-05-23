Шымкент. Евгений Тюрнев вышел во второй круг турнира

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За 1 час 16 минут матча теннисисты выполнили по четыре эйса. При этом 20-летний Тюрнев один раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а его 25-летний оппонент допустил пять двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором раунде «Челленджера» в Шымкенте Тюрнев померится силами либо со своим соотечественником Евгением Карловским, либо со словаком Алексом Молчаном.