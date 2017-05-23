Поул-позишн Элины. Свитолина возглавила чемпионскую гонку

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Свитолина сделала заявку на лидерство

В Риме состоялся второй турнир «Премьер-5» в сезоне. Оба соревнования этой категории в 2017 году выиграла Элина Свитолина. Украинка завоевала уже четвёртый титул в этом году. Да, у неё тоже были спады, но они имелись у всех, поэтому после этого успеха Элина возглавила чемпионскую гонку WTA. Не относиться к этому серьёзно невозможно, ведь на дворе уже конец мая. Впереди ещё три турнира «Большого шлема», но график Свитолиной в любом случае впечатляет.

Понятно, что рановато говорить о её борьбе за первое место. Хотя опять же просто констатируем, что первые пять месяцев в туре она провела лучше всех, и это уже говорит о многом. Кроме того, статистика говорит в пользу Свитолиной: в последние годы в WTA лидеры чемпионской гонки до «Ролан Гаррос» чаще всего становились первыми по итогам сезона.

С 2011 года было всего одно исключение — Ли На. Она стала девятой, но важно помнить, что китаянка завершила карьеру посреди сезона, который она начала с победы на Открытом чемпионате Австралии. Любопытно взять за пример 2010 год, потому что там как раз была схожая ситуация с отсутствием явного лидера. Винус Уильямс после финала в Мадриде перехватила лидерство у младшей сестры, но к концу года Винус обошли Возняцки, Звонарёва, Клейстерс и Серена.

Динара Сафина в 2009-м была близка к тому, чтобы стать первой. По крайней мере в чемпионской гонке она набрала больше всех очков, но всё-таки в итоговом рейтинге после завершающего турнира сезона на первой строчке оказалась Серена. В 2008-м Мария Шарапова выиграла Australian Open, но побороться за итоговое первое место ей тогда помешала травма плеча, из-за которой россиянка завершила сезон досрочно.

В итоге получается, что за последние 10 лет (если исключить серьёзные травмы и завершения карьеры) лишь в двух случаях лидер чемпионской гонки не становился первым по итогам сезона. Чтобы проделать тот же путь, Элине Свитолиной важно будет улучшить свои результаты на «Больших шлемах», где она пока лишь однажды дошла до четвертьфинала на «Ролан Гаррос-2015», а на других турнирах она и вовсе во вторую неделю не выходила.

WTA. Свитолина вытеснила Возняцки из топ-10

Про успех Элины Свитолиной и её выход на первое место в гонке мы уже рассказали. В основном рейтинге украинка поднялась на пять мест и стала шестой. До этого она ни разу не была выше 10-й позиции. На «Ролан Гаррос» у Элины будет отличный шанс войти в первую пятёрку. Рывок Свитолиной вынудил Каролину Возняцки покинуть первую десятку через неделю после возвращения.

В финале Элина остановила Симону Халеп, прервав победную серию румынки из 10 матчей. За последние пять сезонов Халеп одержала 65 побед на грунте. Больше только у Сары Эррани — 75. Также в пятёрку входят Серена Уильямс — 61, Карла Суарес-Наварро — 56 и Мария Шарапова — 53.

Симона приблизилась к позициям Плишковой и Уильямс. Причём Серену она уже точно обойдёт после «Ролан Гаррос». В теории Халеп может и первой стать, но для этого нужно выигрывать титул.

Гарбинье Мугуруса вернулась в топ-5 после выхода в полуфинал Рима, но ей предстоит ключевой турнир сезона — «Ролан Гаррос», где она защищает почти половину своих очков. После победы в Париже-2016 испанка ни разу не доходила до финала на турнирах WTA.

Дарья Гаврилова забыла заявиться в основу Рима, но прошла квалификацию и одержала несколько побед, что помогло ей подняться на 25-е место (её рекорд — 24-я позиция). Ещё одна молодая теннисистка — Аннет Контавейт — в Риме обыграла первую ракетку мира Анжелику Кербер. Эстонка стремительно прогрессирует и уже поднялась на 52-ю строчку.

Важно отметить факт дебюта 17-летней Маркеты Вондроушовой в топ-100. Чешка добилась этого после триумфа на крупном турнире ITF в Словакии. Маркета — самая молодая теннисистка в первой сотне рейтинга WTA.

Одна победа Марии Шараповой в Риме помогла ей преодолеть ещё 38 строчек и выйти на 173-е место. Этого будет достаточно, чтобы пройти отбор в квалификацию Уимблдона. Кстати, россиянка даже не стала подавать заявку на «уайлд-кард» в основу, так что мы действительно увидим её в квалификационном турнире.

ATP. Зверев рванул в топ-10

Александр Зверев в 20 лет стал самым молодым победителем «Мастерса» с 2007 года. Тогда в 19 лет свой первый «Мастерс» взял Новак Джокович, которого как раз Зверев обыграл в финале Рима. Этот успех позволил Звереву подняться на семь строчек и впервые войти в десятку, откуда он вытеснил Давида Гоффена.

Зверев является уверенным лидером гонки в Милан, но он может и не сыграть там, если отберётся на Итоговый турнир в АТР, ведь в общей гонке он идёт на четвёртом месте. Поправил своё положение в гонке Джокович и вышел на седьмое место. А вот Энди Маррей после очередного неудачного турнира опустился на 13-ю строчку.

Зверев неплохо разбавил средний возраст первой десятки. Это особенно актуально в связи с тем, что Новак отметил свой 30-й день рождения 22 мая. Таким образом, в свежем рейтинге в первой пятёрке исключительно теннисисты не младше 30 лет, чего ранее ещё никогда не случалось.

Рафаэль Надаль в Риме потерпел первое поражение в грунтовом сезоне. Остановил его Доминик Тим, который на следующий день был уничтожен Новаком Джоковичем. В результате Надалю не хватило одной победы, чтобы обойти Стэна Вавринку и выйти на третье место. Хотя при посеве на «Ролан Гаррос» разницы между третьим и четвёртым местами всё равно нет.

Отметим, что выход Хуан-Мартина дель Потро в четвертьфинал гарантировал аргентинцу место в посеве на Открытом чемпионате Франции, правда, в третьем круге ему играть с кем-то из топ-8.

Расклады грядущих недель

Так как это последний выпуск перед «Ролан Гаррос», то в первую очередь поговорим о том, какие изменения могут произойти после турнира в Париже.

Титул у мужчин защищает Джокович. С учётом вычета очков его перевес над Надалем будет составлять меньше 200 баллов. То есть у Рафаэля будет реальный шанс выйти на второе место. Энди Маррей теряет финал. Его первое место пока вне опасности, но с учётом того, что ему защищать очень много очков во второй половине года, британцу важно начать выбираться из ямы.

Схожая ситуация у Анжелики Кербер, только она ещё и может лишиться лидерства после «Ролан Гаррос». Но если Каролина Плишкова не выйдет в финал, а Симона Халеп не возьмёт титул, то немке и поражение в первом круге не страшно, тем более что она ничего не защищает. А вот у Гарбинье Мугурусы горит 2000 баллов. В случае раннего поражения она может вылететь даже за пределы топ-15! Чтобы остаться в десятке, Гарбинье потребуется как минимум выйти в финал.