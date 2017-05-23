Иван Гахов покидает «Челленджер» в Шымкенте
323-я ракетка мира, россиянин Иван Гахов, проиграл испанцу Карлосу Табернеру, занимающему 326-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 4/6 на старте «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. За это время 20-летний Гахов сделал три эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал три
Во втором раунде «Челленджера» в Шымкенте Табернер сразится с сербом Николой Милоевичем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter