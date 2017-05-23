Иван Гахов покидает «Челленджер» в Шымкенте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. За это время 20-летний Гахов сделал три эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 19-летний соперник один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу россиянина.

Во втором раунде «Челленджера» в Шымкенте Табернер сразится с сербом Николой Милоевичем.