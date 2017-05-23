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23 мая 2017, 11:53 | Теннис | GoTennis.ru

Иван Гахов покидает «Челленджер» в Шымкенте

323-я ракетка мира, россиянин Иван Гахов, проиграл испанцу Карлосу Табернеру, занимающему 326-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 4/6 на старте «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан).

323-я ракетка мира россиянин Иван <span class=error>Гахов</span> проиграл испанцу <span class=error>Карлосу</span> <span class=error>Табернеру</span> занимающему 326-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 4/6 на старте Челленджера в <span class=error>Шымкенте</span> (Казахстан). Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. За это время 20-летний Гахов сделал три эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 19-летний соперник один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу россиянина.

Во втором раунде «Челленджера» в Шымкенте Табернер сразится с сербом Николой Милоевичем.
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