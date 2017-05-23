Илья Ивашко стал обладателем международного гранта Фонда развития турниров «Большого Шлема»

Новая программа Международной теннисной федерации подразумевает выделение бюджета в размере $650 000 на покрытие расходов спортсменов по участию в международных турнирах, с целью оказания им помощи в становлении профессиональными теннисистами и в будущем — новыми звездами турниров «Большого Шлема».

Среди обладателей гранта есть белорусский теннисист Илья Ивашко, сообщает tennis.by. Также грант получат Джурабек Каримов и Сабина Шарипова из Узбекистана, Элиас Ймер и Ребекка Петерсон из Швеции, а также Кристиан Гарин (Чили), Ллойд Харрис (ЮАР), Ли Дак Хи (Южная Корея), Беатрис Аддад Майя (Бразилия), Унс Джабир (Тунис), Виктория Томова (Болгария) и Рената Сарасуа (Мексика).