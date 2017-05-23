Шымкент. Илья Васильев одержал волевую победу на старте соревнований

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Встреча длилась 1 час 58 минут. За это время 20-летний Васильев сделал пять эйсов, восемь раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 27-летний Капаш дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал два брейка. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Следующим соперником Васильева на «Челленджере» в Шымкенте будет немец Янник Ганфманн.