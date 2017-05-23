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23 мая 2017, 10:57 | Теннис | GoTennis.ru

Шымкент. Илья Васильев одержал волевую победу на старте соревнований

583-я ракетка мира, россиянин Илья Васильев, взял верх над поляком Андреем Капашем, занимающим 427-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/3, 6/1 на старте «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан).

583-я ракетка мира россиянин Илья <span class=error>Васильев</span> взял верх над поляком Андреем <span class=error>Капашем</span> занимающим 427-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 6/3 6/1 на старте Челленджера в <span class=error>Шымкенте</span> (Казахстан). Увеличить
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Встреча длилась 1 час 58 минут. За это время 20-летний Васильев сделал пять эйсов, восемь раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 27-летний Капаш дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал два брейка. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Следующим соперником Васильева на «Челленджере» в Шымкенте будет немец Янник Ганфманн.
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266-я ракетка мира, россиянин Александр Кудрявцев, в трёх сетах уступил своему соотечественнику Ивану Неделько, занимающему 347-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 0/6, 1/6 на старте «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан).
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