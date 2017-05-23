Шымкент. Илья Васильев одержал волевую победу на старте соревнований
583-я ракетка мира, россиянин Илья Васильев, взял верх над поляком Андреем Капашем, занимающим 427-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/3, 6/1 на старте «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан).
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Встреча длилась 1 час 58 минут. За это время 20-летний Васильев сделал пять эйсов, восемь раз ошибся при подаче и реализовал четыре
Следующим соперником Васильева на «Челленджере» в Шымкенте будет немец Янник Ганфманн.
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