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https://sport.mail.ru/news/tennis/29835289/
23 мая 2017, 10:27 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Кудрявцев проиграв Ивану Неделько на старте «Челленджера» в Шымкенте

266-я ракетка мира, россиянин Александр Кудрявцев, в трёх сетах уступил своему соотечественнику Ивану Неделько, занимающему 347-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 0/6, 1/6 на старте «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан).

266-я ракетка мира россиянин Александр <span class=error>Кудрявцев</span> в трёх сетах уступил своему соотечественнику <span class=error>Ивану</span> <span class=error>Неделько</span> занимающему 347-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 0/6 1/6 на старте Челленджера в <span class=error>Шымкенте</span> (Казахстан). Увеличить
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Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время 31-летний Кудрявцев сделал два эйса, шесть раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 31-летний Неделько семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал шесть брейков. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором круге «Челленджера» в Казахстане Неделько сыграет с сербом Данило Петровичем.
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