Александр Кудрявцев проиграв Ивану Неделько на старте «Челленджера» в Шымкенте
266-я ракетка мира, россиянин Александр Кудрявцев, в трёх сетах уступил своему соотечественнику Ивану Неделько, занимающему 347-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 0/6, 1/6 на старте «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан).
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Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время 31-летний Кудрявцев сделал два эйса, шесть раз ошибся при подаче и реализовал два
Во втором круге «Челленджера» в Казахстане Неделько сыграет с сербом Данило Петровичем.
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