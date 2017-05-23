Александр Кудрявцев проиграв Ивану Неделько на старте «Челленджера» в Шымкенте

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Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время 31-летний Кудрявцев сделал два эйса, шесть раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 31-летний Неделько семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал шесть брейков. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором круге «Челленджера» в Казахстане Неделько сыграет с сербом Данило Петровичем.