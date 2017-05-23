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23 мая 2017, 9:23 | Теннис | GoTennis.ru

Ги Форже: Отказавшись просить wild card на Уимблдон, Шарапова показала, что готова двигаться вперёд

Директор «Ролан Гаррос» Ги Форже прокомментировал решение организаторов турнира не предоставлять россиянке Марии Шараповой wild card.

Директор <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> Ги <span class=error>Форже</span> прокомментировал решение организаторов турнира не предоставлять россиянке Марии <span class=error>Шараповой</span> <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span>. Увеличить
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«Это очень неоднозначный вопрос, по которому высказывается множество мнений. Нам пришло много сообщений в поддержку нашего решения. Я тоже считаю его правильным, но при этом уважительно отношусь и к противоположному мнению. Мария действительно много сделала для тенниса. Она честные человек, но совершила ошибку. Тем не менее, она понесла наказание и хочет об этом забыть. Решение Шараповой не просить wild card на Уимблдон было очень умным. Этим она показала, что готова двигаться вперёд», — заявил Форже в эфире канала Eurosport.
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Директор «Ролан Гаррос»: Считаю, что мы поступили с Шараповой правильно

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23 мая

Ги Форже: Отказавшись просить wild card на Уимблдон, Шарапова показала, что готова двигаться вперёд

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