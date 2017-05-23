Ги Форже: Отказавшись просить wild card на Уимблдон, Шарапова показала, что готова двигаться вперёд

«Это очень неоднозначный вопрос, по которому высказывается множество мнений. Нам пришло много сообщений в поддержку нашего решения. Я тоже считаю его правильным, но при этом уважительно отношусь и к противоположному мнению. Мария действительно много сделала для тенниса. Она честные человек, но совершила ошибку. Тем не менее, она понесла наказание и хочет об этом забыть. Решение Шараповой не просить wild card на Уимблдон было очень умным. Этим она показала, что готова двигаться вперёд», — заявил Форже в эфире канала Eurosport.