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https://sport.mail.ru/news/tennis/29832243/
23 мая 2017, 1:07 | Теннис | Чемпионат.com

Директор «Ролан Гаррос»: Считаю, что мы поступили с Шараповой правильно

Директор «Ролан Гаррос» Ги Форже прокомментировал решение Федерации тенниса Франции относительно россиянки Марии Шараповой, которая не получила «уайлд-кард» ни в основу, ни в квалификацию турнира.

Директор <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> Ги <span class=error>Форже</span> прокомментировал решение Федерации тенниса Франции относительно россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span> которая не получила <span class=error>уайлд</span>-<span class=error>кард</span> ни в основу ни в квалификацию турнира. Увеличить
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«В первую очередь это очень тонкий и сложный вопрос. Ситуация действительно очень спорная. В зависимости от того, с кем ты говоришь, мнения разнятся. Мы получили много сообщений: «Вы поступили правильно, у вас не было других вариантов». Я придерживаюсь такой же точки зрения, но уважаю и противоположные взгляды.

Мария сделала очень много для тенниса. Она честный человек, который допустил ошибку и заплатил за неё. Теперь она хочет про всё это забыть. То, что она не попросила «уайлд-кард» на Уимблдон, а сказала, что будет играть квалификацию, является очень умным шагом. Тем самым она как бы говорит: «Это осталось в прошлом, я не буду об этом думать, а хочу двигаться вперёд», — заявил Форже в эфире телеканала «Евроспорт».
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