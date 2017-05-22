Медведев уступил Симону на старте турнира в Лионе
Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй раунд турнира во французском Лионе, призовой фонд которого составляет более 480 тысяч евро.
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Медведев в матче первого круга уступил французу Жилю Симону в трех партиях со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. Теннисисты провели на корте более двух часов.
В следующем раунде Симон сыграет с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания) — Тиагу Монтейру (Бразилия).
Лион (Франция)
Турнир АТР
Призовой фонд 482060 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия) — Жиль Симон (Франция) — 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.
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