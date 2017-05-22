Веснина уступила Джорджи на старте турнира в Страсбурге
Россиянка Елена Веснина (2) в первом круге турнира в Страсбурге (Франция) уступила представительнице Италии Камиле Джорджи (Q) со счётом 6:1, 1:6, 1:6.
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Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. 30-летняя уроженка Львова, занимающая 15-е место в рейтинге WТА, сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 4
Джорджи за выход в четвертьфинал поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти (Q).
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