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https://sport.mail.ru/news/tennis/29830827/
22 мая 2017, 20:46 | Теннис | Чемпионат.com

Веснина уступила Джорджи на старте турнира в Страсбурге

Россиянка Елена Веснина (2) в первом круге турнира в Страсбурге (Франция) уступила представительнице Италии Камиле Джорджи (Q) со счётом 6:1, 1:6, 1:6.

Россиянка Елена <span class=error>Веснина</span> (2) в первом круге турнира в Страсбурге (Франция) уступила представительнице Италии <span class=error>Камиле</span> <span class=error>Джорджи</span> (Q) со счётом 6:1 1:6 1:6. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. 30-летняя уроженка Львова, занимающая 15-е место в рейтинге WТА, сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 5 и проиграла 6 геймов на своей подаче.

Джорджи за выход в четвертьфинал поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти (Q).
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