Веснина уступила Джорджи на старте турнира в Страсбурге

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Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. 30-летняя уроженка Львова, занимающая 15-е место в рейтинге WТА, сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 5 и проиграла 6 геймов на своей подаче.

Джорджи за выход в четвертьфинал поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти (Q).