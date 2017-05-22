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https://sport.mail.ru/news/tennis/29830597/
22 мая 2017, 20:31 | Теннис | Чемпионат.com

Эррани, Блинкова, Калинская и Комардина узнали соперниц по квалификации «РГ»

В Париже состоялась жеребьёвка женской квалификации «Ролан Гаррос».

В Париже состоялась жеребьёвка женской квалификации <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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Возглавила посев отборочных соревнований финалистка турнира 2012 года итальянка Сара Эррани, которая в первом круге сыграет с француженкой Сарой Цакаревич.

Россиянка Вероника Кудерметова встретится в первом раунде квалификации с болгаркой Изабеллой Шиниковой, Ксения Лыкина сыграет с австрийкой Барбарой Хаас, Александра Панова — с Ясмин Мансури (WC) из Туниса, Анна Блинкова (14) — с сербкой Иваной Йорович, Анастасия Комардина — с британкой Хитер Уотсон (13), Анна Калинская (23) — с немкой Антонией Лоттнер, Виктория Каменская — с голландкой Синди Бургер, а Алла Кудрявцева — со словачкой Викторией Кузмовой.
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