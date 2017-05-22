Родина и Лепченко проиграли на старте парных соревнований в Нюрнберге
Россиянка Евгения Родина и американка Варвара Лепченко уступили американке Николь Меликар и британке Анне Смит со счётом 3/6, 7/5, 10:12 на старте парного турнира в Нюрнберге.
Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Родина и Лепченко ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали три брейка, а их соперницы выполнили один эйс, один раз ошиблись при подаче и реализовали четыре
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