Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29828946/
22 мая 2017, 17:45 | Теннис | GoTennis.ru

Родина и Лепченко проиграли на старте парных соревнований в Нюрнберге

Россиянка Евгения Родина и американка Варвара Лепченко уступили американке Николь Меликар и британке Анне Смит со счётом 3/6, 7/5, 10:12 на старте парного турнира в Нюрнберге.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Родина и Лепченко ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали три брейка, а их соперницы выполнили один эйс, один раз ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
22 мая

Раду Албот покидает турнир в Лионе

Нюрнберг. Юлия Гёргес с победы стартовала на турнире

Родина и Лепченко проиграли на старте парных соревнований в Нюрнберге