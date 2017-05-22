Родина и Лепченко проиграли на старте парных соревнований в Нюрнберге

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Родина и Лепченко ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали три брейка, а их соперницы выполнили один эйс, один раз ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта.