Теймураз Габашвили победил на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Первая очная встреча игроков продлилась 2 часа 28 минут. 146-я ракетка мира, 32-летний Теймураз, сделал по пять брейков и эйсов, дважды ошибившись при подаче. 24-летний Карбальес-Баэна, занимающий 134-е место в мировой классификации, четыре раза брал подачу соперника, совершил три эйса и пять двойных ошибок.

Во втором круге отборочного турнира Roland Garros Габашвили сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.