Теймураз Габашвили победил на старте квалификации «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Теймураз Габашвили преодолел барьер первого раунда квалификации Открытого чемпионата Франции, обыграв в трёх сетах испанца Роберто
Карбальеса-Баэну, — 2/6, 6/2, 7/5.
Первая очная встреча игроков продлилась 2 часа 28 минут. 146-я ракетка мира, 32-летний Теймураз, сделал по пять брейков и эйсов, дважды ошибившись при подаче. 24-летний
Во втором круге отборочного турнира Roland Garros Габашвили сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter