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https://sport.mail.ru/news/tennis/29828328/
22 мая 2017, 17:05 | Теннис | GoTennis.ru

Теймураз Габашвили победил на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Теймураз Габашвили преодолел барьер первого раунда квалификации Открытого чемпионата Франции, обыграв в трёх сетах испанца Роберто Карбальеса-Баэну, — 2/6, 6/2, 7/5.

Первая очная встреча игроков продлилась 2 часа 28 минут. 146-я ракетка мира, 32-летний Теймураз, сделал по пять брейков и эйсов, дважды ошибившись при подаче. 24-летний Карбальес-Баэна, занимающий 134-е место в мировой классификации, четыре раза брал подачу соперника, совершил три эйса и пять двойных ошибок.

Во втором круге отборочного турнира Roland Garros Габашвили сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.
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Два белорусских теннисиста вышли во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»

Два белорусских теннисиста вышли во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты Илья Ивашко и Владимир Игнатик вышли во второй круг квалификации второго в сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос» (призовой фонд 36 млн. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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