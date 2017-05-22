Кукушкин вышел во второй круг турнира в Женеве, где сыграет с Нисикори
Представитель Казахстана Михаил Кукушкин вышел во второй круг турнира в Женеве, обыграв итальянца Роберто Маркору (Q) со счётом 6:2, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. 29-летний уроженец Волгограда, занимающий 88-ю строчку в рейтинге ATP, дважды подал навылет и реализовал 4 из 7
За выход в четвертьфинал соревнований Кукушкин поспорит с представителем Японии Кеем Нисикори (2). Турнир завершится 27 мая.
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