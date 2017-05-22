Кукушкин вышел во второй круг турнира в Женеве, где сыграет с Нисикори

Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. 29-летний уроженец Волгограда, занимающий 88-ю строчку в рейтинге ATP, дважды подал навылет и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счет Маркоры 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в четвертьфинал соревнований Кукушкин поспорит с представителем Японии Кеем Нисикори (2). Турнир завершится 27 мая.