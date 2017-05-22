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22 мая 2017, 16:58 | Теннис | БЕЛТА

Два белорусских теннисиста вышли во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты Илья Ивашко и Владимир Игнатик вышли во второй круг квалификации второго в сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос» (призовой фонд 36 млн. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде отбора в основную сетку Илья Ивашко (199-й рейтинг АТП) в двух сетах переиграл бельгийца Киммера Коппеянса (164) — 6:2, 6:2. Во втором круге белорусу предстоит сыграть с победителем противостояния Мариуш Копил (93) из Румынии и Денис Шаповалов (190) из Канады.

Владимир Игнатик (149) сегодня на кортах в Париже уверенно переиграл представителя Китая Ди Ву (217) — 6:1, 6:2. Далее по сетке соревнований он встретится с колумбийцем Сантьяго Хиральдо (107).

В женской квалификации Открытого чемпионата Франции выступят две белорусские теннисистки — Арина Соболенко (114) и Ольга Говорцова (142).

Чтобы пробиться в число 128 участников основного этапа, нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Без предварительного отбора в основной сетке на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» сыграет белоруска Александра Саснович (96), а также Максим Мирный, который выступит в мужском парном разряде вместе с российским теннисистом Михаилом Южным.

На другом турнире во Франции в Страсбруге белоруска Вера Лапко (251-й рейтинг ВТА) в первом круге уступила польке Магде Линетт (97) — 4:6, 6:3, 2:6 и завершила борьбу в основной сетке.

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Белорусские теннисисты стартуют в квалификации открытого чемпионата Франции

Белорусские теннисисты стартуют в квалификации открытого чемпионата Франции

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на парижских кортах «Ролан Гаррос» стартует квалификационный этап второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата Франции. В этом году его призовой фонд составит 36 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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