Азаренко: Планирую сыграть на одном из травяных турниров перед Уимблдоном

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«У меня есть хорошие новости. Мой тренировочный процесс проходит отлично. Я чувствую, что готова приступать к соревнованиям. К тому же Лео сказал, что хочет увидеть Лондон и Уимблдон. Я окончательно определюсь с расписанием до Уимблдона в ближайшие дни. Планирую сыграть на одном из травяных турниров перед Уимблдоном», — написала Азаренко в своём «твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">? <a href="https://t.co/Y4ckrwySt5">pic.twitter.com/Y4ckrwySt5</a></p>— victoria azarenka (@vika7) <a href="https://twitter.com/vika7/status/866596061313474560">22 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>