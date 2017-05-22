Азаренко: Планирую сыграть на одном из травяных турниров перед Уимблдоном
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, ставшая мамой в декабре 2016 года, сообщила, что планирует вернуться в тур перед Уимблдоном и сыграть на одном из травяных турниров.
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«У меня есть хорошие новости. Мой тренировочный процесс проходит отлично. Я чувствую, что готова приступать к соревнованиям. К тому же Лео сказал, что хочет увидеть Лондон и Уимблдон. Я окончательно определюсь с расписанием до Уимблдона в ближайшие дни. Планирую сыграть на одном из травяных турниров перед Уимблдоном», — написала Азаренко в своём «твиттере».
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