Аслан Карацев не смог доиграть стартовый поединок «Челленджера» в Казахстане
Российский теннисист Аслан Карацев не смог завершить матч первого раунда «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан) против чеха Марека Яловица. Игра была остановлена во втором сете при счёте 7/6 (5), 4/5. Причина отказа россиянина на данный момент неизвестна.
За 1 час 39 минут, проведённых на корте, 315-я ракетка мира, 23-летний Карацев, трижды брал подачу оппонента, совершил два эйса и одну двойную ошибку. 23-летний Марек, занимающий 287-ю позицию в мировой классификации, сделал четыре брейка и три эйса, пять раз ошибившись при подаче.
Во втором круге соревнований Яловиц сыграет либо с хозяином кортов Александром Недовесовым, либо с ирландцем Сэмом Барри.
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