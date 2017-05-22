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https://sport.mail.ru/news/tennis/29825590/
22 мая 2017, 14:01 | Теннис | GoTennis.ru

Аслан Карацев не смог доиграть стартовый поединок «Челленджера» в Казахстане

Российский теннисист Аслан Карацев не смог завершить матч первого раунда «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан) против чеха Марека Яловица. Игра была остановлена во втором сете при счёте 7/6 (5), 4/5. Причина отказа россиянина на данный момент неизвестна.

За 1 час 39 минут, проведённых на корте, 315-я ракетка мира, 23-летний Карацев, трижды брал подачу оппонента, совершил два эйса и одну двойную ошибку. 23-летний Марек, занимающий 287-ю позицию в мировой классификации, сделал четыре брейка и три эйса, пять раз ошибившись при подаче.

Во втором круге соревнований Яловиц сыграет либо с хозяином кортов Александром Недовесовым, либо с ирландцем Сэмом Барри.
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