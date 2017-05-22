Аслан Карацев не смог доиграть стартовый поединок «Челленджера» в Казахстане

За 1 час 39 минут, проведённых на корте, 315-я ракетка мира, 23-летний Карацев, трижды брал подачу оппонента, совершил два эйса и одну двойную ошибку. 23-летний Марек, занимающий 287-ю позицию в мировой классификации, сделал четыре брейка и три эйса, пять раз ошибившись при подаче.

Во втором круге соревнований Яловиц сыграет либо с хозяином кортов Александром Недовесовым, либо с ирландцем Сэмом Барри.