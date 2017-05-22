Страсбург. Елизавета Куличкова встретится с Дарьей Гавриловой во втором раунде

За 1 час 13 минут матча Елизавета сделала два эйса и шесть брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Мэнди один раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге соревнований Internationaux de Strasbourg Куличкова выступит против австралийки Дарьи Гавриловой.