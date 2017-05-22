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https://sport.mail.ru/news/tennis/29825347/
22 мая 2017, 13:43 | Теннис | GoTennis.ru

Страсбург. Елизавета Куличкова встретится с Дарьей Гавриловой во втором раунде

192-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Гаврилова, на старте турнира в Страсбурге (Франция) взяла верх над Мэнди Минеллой из Люксембурга, занимающей 69-е место мировой классификации, — 6/1, 6/4.

За 1 час 13 минут матча Елизавета сделала два эйса и шесть брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Мэнди один раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором круге соревнований Internationaux de Strasbourg Куличкова выступит против австралийки Дарьи Гавриловой.
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