Андрей Рублёв с победы стартовал в квалификации «Ролан Гаррос»

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Поединок продлился ровно 1 час. 117-я ракетка мира, 19-летний Андрей, записал в свой актив по четыре брейка и подачи навылет. 25-летний Велотти, занимающий 242-ю строчку мировой табели о рангах, совершил три эйса и столько же двойных ошибок. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором раунде отборочного турнира Roland Garros Рублёв сразится с боснийцем Мирзой Башичем.