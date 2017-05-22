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22 мая 2017, 12:59 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв с победы стартовал в квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв преодолел барьер первого круга квалификации Открытого чемпионата Франции, победив в двух сетах аргентинца Агустина Велотти, — 6/1, 6/3.

Российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> преодолел барьер первого круга квалификации Открытого чемпионата Франции победив в двух сетах аргентинца <span class=error>Агустина</span> <span class=error>Велотти</span> — 6/1 6/3. Увеличить
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Поединок продлился ровно 1 час. 117-я ракетка мира, 19-летний Андрей, записал в свой актив по четыре брейка и подачи навылет. 25-летний Велотти, занимающий 242-ю строчку мировой табели о рангах, совершил три эйса и столько же двойных ошибок. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором раунде отборочного турнира Roland Garros Рублёв сразится с боснийцем Мирзой Башичем.
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