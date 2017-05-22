Андрей Рублёв с победы стартовал в квалификации «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублёв преодолел барьер первого круга квалификации Открытого чемпионата Франции, победив в двух сетах аргентинца Агустина Велотти, — 6/1, 6/3.
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Поединок продлился ровно 1 час. 117-я ракетка мира, 19-летний Андрей, записал в свой актив по четыре брейка и подачи навылет. 25-летний Велотти, занимающий 242-ю строчку мировой табели о рангах, совершил три эйса и столько же двойных ошибок. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
Во втором раунде отборочного турнира Roland Garros Рублёв сразится с боснийцем Мирзой Башичем.
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