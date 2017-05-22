Президент Федерации тенниса Франции: Шарапова поступила честно, не став просить wild card на Уимблдон

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«Я поддерживаю этот поступок Марии, он очень честный. Все знаю, что есть наказание и есть своеобразное чистилище. И Шарапова это знает. В этом мораль истории», — цитирует Бернара Tennis World.

Напомним, что Федерация тенниса Франции не предоставила россиянке приглашение на «Ролан Гаррос».