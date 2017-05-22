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https://sport.mail.ru/news/tennis/29823901/
22 мая 2017, 12:19 | Теннис | GoTennis.ru

Президент Федерации тенниса Франции: Шарапова поступила честно, не став просить wild card на Уимблдон

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли прокомментировал тот факт, что россиянка Мария Шарапова решила не запрашивать wild card на Уимблдон.

Президент Федерации тенниса Франции <span class=error>Бернар</span> Гьюдичелли прокомментировал тот факт что россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> решила не запрашивать <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> на Уимблдон. Увеличить
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«Я поддерживаю этот поступок Марии, он очень честный. Все знаю, что есть наказание и есть своеобразное чистилище. И Шарапова это знает. В этом мораль истории», — цитирует Бернара Tennis World.

Напомним, что Федерация тенниса Франции не предоставила россиянке приглашение на «Ролан Гаррос».
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