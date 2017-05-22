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https://sport.mail.ru/news/tennis/29823626/
22 мая 2017, 11:55 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Александр Зверев оторвался от второго места на полторы тысячи очков

Немецкий теннисист Александр Зверев, ставший чемпионом турнира в Риме, продолжает уверенно лидировать в молодёжной чемпионской гонке АТР. В данный момент Зверев по количество набранных в сезоне очков превосходит идущего в списке вторым хорвата Борну Чорича в три раза.

Немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> ставший чемпионом турнира в Риме продолжает уверенно лидировать в молодёжной чемпионской гонке <span class=error>АТР</span>. В данный момент <span class=error>Зверев</span> по количество набранных в сезоне очков превосходит идущего в списке вторым хорвата Борну <span class=error>Чорича</span> в три раза. Увеличить
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Чемпионская гонка U-21. Версия от 22 мая 2017 года

1 (1) Александр Зверев (Германия) — 2.130 очков

2 (2) Борна Чорич (Хорватия) — 631

3 (3) Фрэнсис Тиафо (США) — 397

4 (4) Хён Чон (Корея) — 383

5 (5) Эрнесто Эскобедо (США) — 348

6 (6) Даниил Медведев (Россия) — 315

7 (9) Джаред Дональдсон (США) — 307

8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) — 298

9 (7) Карен Хачанов (Россия) — 290

10 (10)Кантен Галли (Франция) — 285…

11 (11)Андрей Рублёв (Россия) — 262…

39 (37)Иван Гахов (Россия) — 65…

98 (96)Илья Васильев (Россия) — 12.
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