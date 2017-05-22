Чемпионская гонка U-21. Александр Зверев оторвался от второго места на полторы тысячи очков
Немецкий теннисист Александр Зверев, ставший чемпионом турнира в Риме, продолжает уверенно лидировать в молодёжной чемпионской гонке АТР. В данный момент Зверев по количество набранных в сезоне очков превосходит идущего в списке вторым хорвата Борну Чорича в три раза.
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Чемпионская гонка U-21. Версия от 22 мая 2017 года
1 (1) Александр Зверев (Германия) — 2.130 очков
2 (2) Борна Чорич (Хорватия) — 631
3 (3) Фрэнсис Тиафо (США) — 397
4 (4) Хён Чон (Корея) — 383
5 (5) Эрнесто Эскобедо (США) — 348
6 (6) Даниил Медведев (Россия) — 315
7 (9) Джаред Дональдсон (США) — 307
8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) — 298
9 (7) Карен Хачанов (Россия) — 290
10 (10)Кантен Галли (Франция) — 285…
11 (11)Андрей Рублёв (Россия) — 262…
39 (37)Иван Гахов (Россия) — 65…
98 (96)Илья Васильев (Россия) — 12.
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