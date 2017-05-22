Танаси Коккинакис сыграет на одиночном турнире впервые с Олимпиады
Соревнования в Лионе станут для австралийского теннисиста Танасиа Коккинакиса первым одиночным турниром с Олимпиады в Рио.
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Напомним, что в декабре 2015 года Коккинакис перенёс операцию на плече. Спортсмен планировал вернуться в Тур в Мадриде, но у него не получилось.
В Брисбене Танаси играл в паре с соотечественником Джорданом Томпсоном и даже стал чемпионом соревнований.
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