Танаси Коккинакис сыграет на одиночном турнире впервые с Олимпиады

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Напомним, что в декабре 2015 года Коккинакис перенёс операцию на плече. Спортсмен планировал вернуться в Тур в Мадриде, но у него не получилось.

В Брисбене Танаси играл в паре с соотечественником Джорданом Томпсоном и даже стал чемпионом соревнований.