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22 мая 2017, 11:44 | Теннис | GoTennis.ru

Танаси Коккинакис сыграет на одиночном турнире впервые с Олимпиады

Соревнования в Лионе станут для австралийского теннисиста Танасиа Коккинакиса первым одиночным турниром с Олимпиады в Рио.

Соревнования в Лионе станут для австралийского теннисиста <span class=error>Танасиа</span> Коккинакиса первым одиночным турниром с Олимпиады в Рио. Увеличить
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Напомним, что в декабре 2015 года Коккинакис перенёс операцию на плече. Спортсмен планировал вернуться в Тур в Мадриде, но у него не получилось.

В Брисбене Танаси играл в паре с соотечественником Джорданом Томпсоном и даже стал чемпионом соревнований.
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