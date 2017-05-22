Всем игрокам из Топ-5 мирового рейтинга в данный момент тридцать или больше лет
Сегодня сербскому теннисисту Новаку Джоковичу исполнилось тридцать лет, а также вышла обновлённая версия Рейтинга АТР.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Таким образом, впервые за всю историю ведения рейтинга каждому игроку из Топ-5 в данный момент — тридцать или больше лет.
Энди Маррею — тридцать, Стэну Вавринка — тридцать два, Рафаэлю Надалю — тридцать, а Роджеру Федереру — тридцать пять.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter