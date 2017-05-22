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22 мая 2017, 11:29 | Теннис | GoTennis.ru

Всем игрокам из Топ-5 мирового рейтинга в данный момент тридцать или больше лет

Сегодня сербскому теннисисту Новаку Джоковичу исполнилось тридцать лет, а также вышла обновлённая версия Рейтинга АТР.

Сегодня сербскому теннисисту <span class=error>Новаку</span> Джоковичу исполнилось тридцать лет а также вышла обновлённая версия Рейтинга <span class=error>АТР</span>. Увеличить
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Таким образом, впервые за всю историю ведения рейтинга каждому игроку из Топ-5 в данный момент — тридцать или больше лет.

Энди Маррею — тридцать, Стэну Вавринка — тридцать два, Рафаэлю Надалю — тридцать, а Роджеру Федереру — тридцать пять.
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