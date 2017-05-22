Виктория Азаренко: Надеюсь, сын всегда будет засыпать на моих руках

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«Дорогие мамы по всему миру, которые мечтают, что их дети всегда будут засыпать у них на руках — вот и я вступила в ваши ряды. Даже когда Лео дорастёт до 195 сантиметров», — написала Азаренко в своём «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dear moms around the world who hope their kids will always fall asleep in their arms I officially joined you. Even if Leo is gonna be 6'5</p>— victoria azarenka (@vika7) <a href="https://twitter.com/vika7/status/866369440631455745">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>