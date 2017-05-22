Виктория Азаренко: Надеюсь, сын всегда будет засыпать на моих руках
Беларуская теннисистка Виктория Азаренко рассказал об отношении к своему сыну Лео.
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«Дорогие мамы по всему миру, которые мечтают, что их дети всегда будут засыпать у них на руках — вот и я вступила в ваши ряды. Даже когда Лео дорастёт до 195 сантиметров», — написала Азаренко в своём «Твиттере».
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