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22 мая 2017, 11:28 | Теннис | GoTennis.ru

Виктория Азаренко: Надеюсь, сын всегда будет засыпать на моих руках

Беларуская теннисистка Виктория Азаренко рассказал об отношении к своему сыну Лео.

<span class=error>Беларуская</span> теннисистка Виктория <span class=error>Азаренко</span> рассказал об отношении к своему сыну <span class=error>Лео</span>. Увеличить
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«Дорогие мамы по всему миру, которые мечтают, что их дети всегда будут засыпать у них на руках — вот и я вступила в ваши ряды. Даже когда Лео дорастёт до 195 сантиметров», — написала Азаренко в своём «Твиттере».
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22 мая

Виктория Азаренко: Надеюсь, сын всегда будет засыпать на моих руках

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