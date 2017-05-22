Белорусские теннисисты стартуют в квалификации открытого чемпионата Франции

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Первыми борьбу за выход в основную сетку начнут мужчины. В первом раунде квалификации сыграют два белоруса: Владимир Игнатик (149-й номер мирового рейтинга) встретится с китайским теннисистом Ди Ву (217), соперником Ильи Ивашко будет представитель Бельгии Киммер Коппеянс (167).

В женской квалификации выступят две белорусские теннисистки — Арина Соболенко (114) и Ольга Говорцова (142).

Чтобы пробиться в число 128 участников основного этапа French Open, нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Без предварительного отбора в основной сетке на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» сыграет белоруска Александра Саснович (96), а также Максим Мирный, который выступит в мужском парном разряде вместе с российским теннисистом Михаилом Южным. На этой неделе Мирный и Южный будут играть на турнире в Лионе (призовой фонд — 482 тыс. евро). В первом раунде их соперниками будут австриец Филипп Освальд и немец Андре Бегеманн.