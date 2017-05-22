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https://sport.mail.ru/news/tennis/29822018/
22 мая 2017, 10:17 | Теннис | GoTennis.ru

Элина Свитолина: Мы, украинцы, всегда держимся за мечту и никогда не отступаем

Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью пресс-службе WTA поделилась впечатлениями от победы на «Премьере» в Риме.

Украинская теннисистка <span class=error>Элина</span> Свитолина в интервью <nobr>пресс-службе</nobr> WTA поделилась впечатлениями от победы на Премьере в Риме. Увеличить
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— Я очень рада, что мне удалось справиться с давлением, особенно на тай-брейках против Корне и Плишковой. Это крайне непросто. Сегодня я тоже старалась бороться, не отвлекаясь ни на что. Отдала все силы для этой победы.

— Как вы развиваете уверенность в себе? Благодаря победам, титулам, успешной работе?
— Отдельные матчи ни на что особо не влияют. Я понимаю — поединок может закончиться как угодно. Источник уверенности — это моя психологическая сила: я всегда стараюсь бороться до конца и мыслить только позитивно, продолжаю работать и двигаться вперёд. Я готова попробовать всё, что поможет мне развиваться. Теперь это приносит результат.

— Было очевидно, что вы — не тот игрок, который проиграет самому себе. Вашим соперницам недостаточно просто надавить, им нужно показывать хороший теннис.
— Я часто проваливалась в юниорских матчей, поэтому поняла, что над этим нужно серьёзно поработать. Но мне ещё многое предстоит пройти на этом пути, я каждый день работаю над психологическими аспектами с командой. Уделяю этому много внимания.

— Можно сказать, что вы амбициозны?
— О да, конечно. Постоянно чем-то недовольна. Часто ребятам из-за этого приходится несладко — я всегда хочу большего и недовольна даже победными матчами. Мне нужно мотивировать себя и команду, я ищу новые способы развиваться.

— Что для вас значит быть украинкой?
Во-первых, я обожаю еду. Каждый день хочу борщ. Наша кухня очень вкусная — и похожа на русскую — например, пельмени.

Мы, украинцы, всегда держимся за свою мечту, никогда не отступаем. Мы очень упорные и никогда не сдаёмся. Думаю, что и у меня это качество хорошо заметно, но я считаю его национальным — нам ведь никогда ничего легко не давалось.

Даже если ты хорош в своём деле, нужно работать в несколько раз больше коллеги из другой страны — ему всё досталось проще. А некоторым — вообще даром. А мы выкладываемся на триста процентов. Мне нравится такой подход.

— Как думаете, пресса стала знать вас лучше? Вам это нравится?
— Я невероятно рада тому, что стала частью всего этого. Не могу поверить, что это произошло. Пожалуй, это уже лучший сезон моей карьеры, так что я получаю удовольствие от всего. Хотела бы остановить время — жаль, но нужно снова идти работать.

— Как отпразднуете этот триумф?
— Пойду с командой и отлично поем. Обычно мы торопимся на следующие соревнования, но сейчас у нас есть целая неделя — будем гулять. Тут очень красиво, здорово, что я победила именно в Риме. Буду теперь есть мороженое, пиццу — и всё, что захочу!

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