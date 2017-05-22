Элина Свитолина: Мы, украинцы, всегда держимся за мечту и никогда не отступаем
Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью
пресс-службе WTA поделилась впечатлениями от победы на «Премьере» в Риме.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Я очень рада, что мне удалось справиться с давлением, особенно на
— Как вы развиваете уверенность в себе? Благодаря победам, титулам, успешной работе?
— Отдельные матчи ни на что особо не влияют. Я понимаю — поединок может закончиться как угодно. Источник уверенности — это моя психологическая сила: я всегда стараюсь бороться до конца и мыслить только позитивно, продолжаю работать и двигаться вперёд. Я готова попробовать всё, что поможет мне развиваться. Теперь это приносит результат.
— Было очевидно, что вы — не тот игрок, который проиграет самому себе. Вашим соперницам недостаточно просто надавить, им нужно показывать хороший теннис.
— Я часто проваливалась в юниорских матчей, поэтому поняла, что над этим нужно серьёзно поработать. Но мне ещё многое предстоит пройти на этом пути, я каждый день работаю над психологическими аспектами с командой. Уделяю этому много внимания.
— Можно сказать, что вы амбициозны?
— О да, конечно. Постоянно
— Что для вас значит быть украинкой?
—
Мы, украинцы, всегда держимся за свою мечту, никогда не отступаем. Мы очень упорные и никогда не сдаёмся. Думаю, что и у меня это качество хорошо заметно, но я считаю его национальным — нам ведь никогда ничего легко не давалось.
Даже если ты хорош в своём деле, нужно работать в несколько раз больше коллеги из другой страны — ему всё досталось проще. А некоторым — вообще даром. А мы выкладываемся на триста процентов. Мне нравится такой подход.
— Как думаете, пресса стала знать вас лучше? Вам это нравится?
— Я невероятно рада тому, что стала частью всего этого. Не могу поверить, что это произошло. Пожалуй, это уже лучший сезон моей карьеры, так что я получаю удовольствие от всего. Хотела бы остановить время — жаль, но нужно снова идти работать.
— Как отпразднуете этот триумф?
— Пойду с командой и отлично поем. Обычно мы торопимся на следующие соревнования, но сейчас у нас есть целая неделя — будем гулять. Тут очень красиво, здорово, что я победила именно в Риме. Буду теперь есть мороженое, пиццу — и всё, что захочу!
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter