Чемпионская гонка ATP. Новак Джокович вошёл в Топ-10
Финалист турнира в Риме, серб Новак Джокович, впервые в этом сезоне вошёл в Топ-10 Чемпионской гонки АТР и теперь занимает в ней седьмое место.
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Отметим также прогресс чемпиона итальянского «Мастерса», немца Александра Зверева, вышедшего на четвёртое место.
Чемпионская гонка ATP. Версия от 22 мая 2017 года
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 4.915
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 4.045
3. (3) Доминик Тим (Австрия) — 2.445
4. (12) Александр Зверев (Германия) — 2.130
5. (4) Давид Гоффин (Бельгия) — 1.1730
6. (5) Стэн Вавринка (Швейцария) — 1.690
7. (16) Новак Джокович (Сербия) — 1.615
8. (6) Григор Димитров (Болгария) — 1.475
9. (7) Пабло
10. (10) Джек Сок (США) — 1.320
65. (57) Даниил Медведев (Россия) — 355…
71. (63) Андрей Рублёв (Россия) — 327….
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