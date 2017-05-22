Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29821654/
22 мая 2017, 9:40 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка ATP. Новак Джокович вошёл в Топ-10

Финалист турнира в Риме, серб Новак Джокович, впервые в этом сезоне вошёл в Топ-10 Чемпионской гонки АТР и теперь занимает в ней седьмое место.

Финалист турнира в Риме серб <span class=error>Новак</span> Джокович впервые в этом сезоне вошёл в Топ-10 Чемпионской гонки <span class=error>АТР</span> и теперь занимает в ней седьмое место. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отметим также прогресс чемпиона итальянского «Мастерса», немца Александра Зверева, вышедшего на четвёртое место.

Чемпионская гонка ATP. Версия от 22 мая 2017 года

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 4.915

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 4.045

3. (3) Доминик Тим (Австрия) — 2.445

4. (12) Александр Зверев (Германия) — 2.130

5. (4) Давид Гоффин (Бельгия) — 1.1730

6. (5) Стэн Вавринка (Швейцария) — 1.690

7. (16) Новак Джокович (Сербия) — 1.615

8. (6) Григор Димитров (Болгария) — 1.475

9. (7) Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1.380

10. (10) Джек Сок (США) — 1.320

65. (57) Даниил Медведев (Россия) — 355…

71. (63) Андрей Рублёв (Россия) — 327….
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Немецкий теннисист Александр Зверев вошел в топ-10 рейтинга ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев вошел в топ-10 рейтинга ATP

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Представитель Германии Александр Зверев поднялся с 17-го на 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Еще 7 новостей  Все новости
22 мая

Чемпионская гонка ATP. Новак Джокович вошёл в Топ-10

Рейтинг ATP. Александр Зверев стал десятой ракеткой мира

Сегодня юбилей у Новака Джоковича!