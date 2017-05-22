Немецкий теннисист Александр Зверев вошел в топ-10 рейтинга ATP
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Представитель Германии Александр Зверев поднялся с 17-го на 10-е место в рейтинге Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
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В воскресенье Зверев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Риме, в финале выиграв у второй «ракетки» мира серба Новака Джоковича. Он впервые в карьере попал в первую десятку мирового рейтинга. Его старший брат Михаил Зверев занимает 33-ю строчку рейтинга.
Россиянин Карен Хачанов сохранил свою позицию (54). Его соотечественник Даниил Медведев опустился с 64-й на 65-ю строчку, Михаил Южный — с 83-й на 84-ю, Андрей Кузнецов — с 81-й на 85-ю, а Евгений Донской с 95-й на 99-ю.
Рейтинг ATP от 22 мая:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 10370 очков.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445.
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5445.
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 4375.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 5035.
6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4360.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4145.
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3765.
9 (9). Кэи Нисикори (Япония) — 3560.
10 (17). Александр Зверев (Германия) — 3150….
54 (54). Карен Хачанов (Россия) — 860….
65 (64). Даниил Медведев (Россия) — 782….
84 (33). Михаил Южный (Россия) — 624….
85 (81). Андрей Кузнецов (Россия) — 615….
99 (94). Евгений Донской (Россия) — 558.
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