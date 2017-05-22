Шарапова вошла в топ-200 рейтинга WTA
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 211-го на 173-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
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Шарапова вернулась в рейтинг три недели назад, возобновив выступления после 15-месячной дисквалификации за мельдоний. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. На прошлой неделе Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира
Благодаря попаданию в топ-200 Шарапова теперь может выступить в квалификации Уимблдонского турнира. Ранее оргкомитет Открытого чемпионата Франции отказал россиянке в предоставлении wild card (специального приглашения) в основную сетку и квалификацию. В чемпионской гонке WTA, по результатам которой определяются восемь участниц итогового турнира года, Шарапова поднялась на 129 позиций и теперь занимает 82-ю строчку.
В топ-10 вошла украинская теннисистка Элина Свитолина, выигравшая турнир в Риме. Она также вышла на первое место в чемпионской гонке — украинка в этом сезоне одержала победы уже на четырех турнирах.
Рейтинг WTA от 22 мая:
1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 7035 очков.
2 (2). Серена Уильямс (США) — 6110.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6100.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5790.
5 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4636.
6 (11). Элина Свитолина (Украина) — 4575.
7 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4480.
8 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330.
9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310.
10 (9). Агнешка Радваньска (Польша) — 4095.
15 (15). Елена Веснина (Россия) — 2816….
17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2640….
27 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….
40 (43). Екатерина Макарова (Россия) — 1265….
73 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) — 804….
78 (79). Евгения Родина (Россия) — 783….
85 (87). Екатерина Александрова (Россия) — 707….
173 (211). Мария Шарапова (Россия) — 310.
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