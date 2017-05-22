Шарапова вошла в топ-200 рейтинга WTA

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Шарапова вернулась в рейтинг три недели назад, возобновив выступления после 15-месячной дисквалификации за мельдоний. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. На прошлой неделе Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. Тем не менее, победа в первом раунде над американкой Кристиной Макхейл позволила ей подняться на 38 позиций в обновленном рейтинге.

Благодаря попаданию в топ-200 Шарапова теперь может выступить в квалификации Уимблдонского турнира. Ранее оргкомитет Открытого чемпионата Франции отказал россиянке в предоставлении wild card (специального приглашения) в основную сетку и квалификацию. В чемпионской гонке WTA, по результатам которой определяются восемь участниц итогового турнира года, Шарапова поднялась на 129 позиций и теперь занимает 82-ю строчку.

В топ-10 вошла украинская теннисистка Элина Свитолина, выигравшая турнир в Риме. Она также вышла на первое место в чемпионской гонке — украинка в этом сезоне одержала победы уже на четырех турнирах.

Рейтинг WTA от 22 мая:

1 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 7035 очков.

2 (2). Серена Уильямс (США) — 6110.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6100.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5790.

5 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4636.

6 (11). Элина Свитолина (Украина) — 4575.

7 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4480.

8 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330.

9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310.

10 (9). Агнешка Радваньска (Польша) — 4095.

15 (15). Елена Веснина (Россия) — 2816….

17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2640….

27 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….

40 (43). Екатерина Макарова (Россия) — 1265….

73 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) — 804….

78 (79). Евгения Родина (Россия) — 783….

85 (87). Екатерина Александрова (Россия) — 707….

173 (211). Мария Шарапова (Россия) — 310.