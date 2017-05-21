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21 мая 2017, 20:32 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецов одержал волевую победу над Беллуччи на старте турнира в Женеве

Россиянин Андрей Кузнецов одержал волевую победу над бразильцем Томасом Беллуччи в первом круге соревнований в Женеве — 3:6, 6:4, 6:1.

Россиянин Андрей Кузнецов одержал волевую победу над бразильцем Томасом Беллуччи в первом круге соревнований в Женеве — 3:6 6:4 6:1. Увеличить
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Поединок продолжался 1 час 56 минут. Кузнецов выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 13. У Беллуччи 3 подачи навылет, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Андрей, который сейчас занимает 81-е место в рейтинг-листе, сыграет с третьим сеяным, испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом. Отметим, что Кузнецов — единственный из россиян, играющих турниры ATP на этой неделе.
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