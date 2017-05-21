Кузнецов одержал волевую победу над Беллуччи на старте турнира в Женеве
Россиянин Андрей Кузнецов одержал волевую победу над бразильцем Томасом Беллуччи в первом круге соревнований в Женеве — 3:6, 6:4, 6:1.
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Поединок продолжался 1 час 56 минут. Кузнецов выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и использовал 5
Во втором круге Андрей, который сейчас занимает 81-е место в
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