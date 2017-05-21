Кузнецов одержал волевую победу над Беллуччи на старте турнира в Женеве

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продолжался 1 час 56 минут. Кузнецов выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 13. У Беллуччи 3 подачи навылет, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.